BE:FIRSTの初のバラエティー冠番組『BE:FIRST TV Season2』のBlu-ray＆DVDが、3月19日に発売されることが決定した。番組『BE:FIRST TV Season2』は、2023年4月から6月までの間、日本テレビにて毎週水曜23時59分〜24時29分に放送され、BE:FIRSTメンバーがロケやトーク、パフォーマンスに全力投球したもの。DVD＆Blu-rayには、地上波放送分に加え、CSチャンネル限定で放送されていた映像、さらなる未公開映像も収録される。デジパッ