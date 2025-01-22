(デートラインの日付を修正しました)[ワシントン ２１日 ロイター] - 北村俊博外務報道官は２１日、石破茂首相とトランプ米大統領の初の直接会談について、２月か３月の開催を望んでいると明らかにした。ワシントンでの記者会見で述べた。その上で、両国の日程次第だと語った。