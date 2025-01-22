文化財の火災予防や保護の意識を高めることを目的とした「文化財防火デー」を前に、神奈川県の小田原城で21日、消防訓練や避難訓練などが行われました。1月26日の「文化財防火デー」を前に、神奈川県小田原市のシンボル・小田原城では高さおよそ40メートルの天守閣から火が出たとの想定で、消防車やはしご車4台が出動する訓練をしました。はしご車のはしごを天守近くまで伸ばして取り残された人を救助する訓練や放水訓練のほ