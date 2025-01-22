ダンス＆ボーカルグループ・Folderの全シングル7タイトルが、アナログレコードとして復刻リリースされることが決定した。Folderは1997年に沖縄アクターズスクール出身の小中学生7名で結成され、その歌唱力とダンスパフォーマンスが高く評価されたグループ。3月19日にデビュー曲「パラシューター」が復刻リリースされることを皮切りに、アナログレコードが毎月リリースされることが決定。90年代の名曲を、アナログレコードならでは