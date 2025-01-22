Casey Hall[上海 ２１日 ロイター] - コンサルタント会社ベイン・アンド・カンパニーが２１日に公表した報告書によると、中国での高級品売上高は２０２４年に前年より１８―２０％減り、急拡大の時代に終止符が打たれた。中国は世界の高級品市場の約３分の１を占めている。しかし、長引く不動産危機と雇用不安を背景に中国の消費者信頼感は落ち込んだままだ。ベインの上海事務所のパートナー、ブルーノ・ランズ氏は「（昨年は