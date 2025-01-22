いつの間にか「腰周りに贅肉が付いていた」という経験は誰しもありますが、スッキリとした腰周りのラインをキープすべく、無理なく続けられるエクササイズを習慣にしていきたいもの。そこで習慣に採り入れたい簡単エクササイズが腹筋と体幹を丸ごと強化できる【サイドシザース】です。サイドシザース背中と両脚を浮かせて、はさみのように脚を交差させていく動きのエクササイズです。腰周りのサイズダウンや姿勢の改善につながり、