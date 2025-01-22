大谷翔平投手（３０）が所属するドジャースは２１日（日本時間２２日）に毎年恒例のファンイベント「ドジャー・フェスト」を２月１日（同２日）に開催することを発表した。同イベントは例年、ドジャースの選手、コーチ、ＯＢなどのステージ上でのインタビューがあったり、今年もドジャース・ファンデーションによるグッズやミステリーバッグ（福袋）の販売など様々な催しが予定されている。ＶＩＰツアーを購入すると２０２４年ワ