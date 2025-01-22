昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にさせるべく開催された「夢をあきらめるな！男性グループオーディション」で結成された6人組ボーカルグループMATSURI。◆撮り下ろし写真同じオーディションで選ばれた兄弟グループのSHOW-WAとメジャーデビューをかけて勝負するも敗退し、崖っぷちに立たされていた彼らが1月22日にメジャーデビューを果たした。デビュー曲「アヴァンチュール中目黒」は、グループのプロデューサー