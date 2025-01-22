回転寿司チェーン「くら寿司」にて「とろとまぐろ」フェアを期間・数量限定で開催人気の中トロが手軽に楽しめ、口の中で“とろ”ける商品を多数味わえる、期間限定のフェアです！ くら寿司「とろとまぐろ」フェア     期間：2025年1月24日（金）〜期間・数量限定 回転寿司チェーン「くら寿司」が「とろとまぐろ」フェアを期間・数量限定で開催。「ふり塩熟成中とろ（一貫）」を特別価格の115円