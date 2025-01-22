22日午前、愛知県豊田市で高校生ぐらいの男性が乗用車にはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】高校生ぐらいの男性が意識不明の重体道路を横断中に乗用車にはねられる愛知・豊田市 事故があったのは豊田市若林東町の片側一車線の県道です。警察によりますと、22日午前６時半頃、道路を横断していた高校生ぐらいの男性が南向きに走ってきた乗用車にはねられました。 男性は頭を強く打ち、意識不明の重体で豊田市内の