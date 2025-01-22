51番を追いかけて〜記者が綴るイチロー取材の日々（前編）マリナーズ球団会長付特別補佐・イチロー氏が日米での野球殿堂入りを果たした。２つの野球大国で、ベースボールプレーヤー最高の栄誉を手にした者は初めて。そんな"生ける伝説"を長らく追い続けたベテラン記者が、イチロー取材を振り返った。プロ３年目の1994年に大ブレイクを果たしたイチローphoto by Sankei Visual【イチローの取材は秘境探検】1994年に通信社のオ