セブン‐イレブンに、チョコレートの祭典【甘くてしあわせチョコdeいっぱい！】をテーマにした、「楽しさ」を提供するスイーツがラインナップ。「アポロ」「ガーナ」「ダース」とのコラボ第2弾や定番スイーツとの掛け合わせたスイーツなどが続々登場します！ セブン‐イレブン「甘くてしあわせ チョコdeいっぱい！」スイーツ  発売日：2025年2月21日より順次 セブン-イレブンが「甘くてしあわせ チョコdeいっ