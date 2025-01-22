女子ゴルフの脇元華（27＝GMOインターネットグループ）が22日までに自身のインスタグラムを更新。金田久美子（35＝スタンレー電気）、昨季限りでツアーから撤退した上田桃子（38＝ZOZO）との3ショットを披露した。白のキャップに黒のカーディガン姿の上田、白のトップス姿の自身と、グレーのニット姿の金田とのにこやかな表情での3ショットをアップ。「Love」と添えた。