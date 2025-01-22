イスラエル軍は、21日、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸の都市ジェニンで、大規模な軍事作戦を開始しました。パレスチナ自治区の保健当局は、これまでに9人が死亡したとしています。ヨルダン川西岸の都市ジェニンでは、イスラム組織ハマスやパレスチナ自治政府と対立する武装組織が活動していて、イスラエル軍による空爆なども相次ぎ、情勢の悪化が続いていました。こうした中、イスラエル軍は21日、「テロ組織の無力化」を掲げジ