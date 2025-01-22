2025年度のアメリカ野球殿堂入りが日本時間22日に発表され、イチロー氏がアジア人初の殿堂入りとなりました。イチロー氏は初年度で殿堂入り候補に入ると殿堂入りは確実視されていました。注目は野手初となる満票を獲得できるかでした。これまで満票での殿堂入りは長い歴史の中でマリアーノ・リベラさんのみとなっています。結果、イチロー氏はわずか1票足らずも393票を集め投票率99.7％で殿堂入りとなりました。2020年のデレック・