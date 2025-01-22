【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、就任関連行事の締めくくりとして、ワシントンのワシントン大聖堂で礼拝に出席した。LGBTQ（性的少数者）を標的にした政策や強硬な不法移民対策を打ち出していることについて聖職者から「おびえる人々にも慈悲の心を持つように」と諭される一幕があった。米メディアによると、トランプ氏を諭したのはマリアン・ブッデ司教。トランプ氏の過激な発言によって2021年の議会襲撃事件が引