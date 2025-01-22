とちぎテレビ 栃木県は県産品の知名度向上と栃木県への誘客促進を目指し、包括連携協定を結んでいる「みずほ銀行」と連携して東京・千代田区の大手町タワー・森のプラザで開かれる「あおまる４７物産展」に出展します。 物産展の期間は、今月２８日からの４日間で、栃木県は３０日と３１日に出展し、いちご王国とちぎが誇る採れたてのとちあいかなどが、販売されます。