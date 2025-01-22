とちぎテレビ 栃木県商工会連合会が主催する「新春のつどい」が２１日、宇都宮市内で開かれました。 「新春のつどい」に県内各地の商工会などからおよそ１２０人が出席しました。 県商工会連合会の薄井正明会長はあいさつで「円安や物価の高騰、賃上げの動きなど、経営環境は大変厳しいものがあるが重要課題の解決に向け、取り組んでいこう」と呼び掛けました。 また、来賓として出席した福田富一知事は「地方こそ成長の