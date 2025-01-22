とちぎテレビ 那須塩原市の４０代の女性が、去年（２０２４年）１０月からマッチングアプリで 知り合った男性とＳＮＳでメッセージを交換し、「ゆくゆくは一緒になりたい」などと言われ好意を抱くようになりました。 その後、男性から投資話を持ち掛けられ、相手の指定した口座に現金２６万円を振り込みました。さらに現金を要求されたことから、女性は不審に思い被害に気付いたということです。警察でＳＮＳ型ロマン