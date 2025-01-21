とちぎテレビ 野生のクマがわなにかかったシカを襲う動画が、２０２４年５月に日光市で撮影され、専門家は周辺地域で被害が起きる可能性があると警鐘を鳴らしています。 ２０２４年５月１９日、午前３時２０分ごろ日光市の山林で撮影された映像です。 わなにかかる一頭のメスのシカが映っています。 この４０分後、野生のツキノワグマがシカに襲い掛かる瞬間をカメラがとらえていました。 映像を撮影した東京農工大学