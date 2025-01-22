ヒルトン横浜は、初の試みとなる「ストロベリーアフタヌーンティー 〜いちごと優雅なひととき〜」を2月3日から平日限定で開催する。ティースタンドスタイルの「ハーモニー」は、シャルロットフレーズやマカロン、ドライベリーを詰めたフリュイルージュなどいちごを使用したスイーツ、海老カツバーガーや一口サイズのかぼちゃのタルトなどのセイボリーといちごのパフェなど全10品のスイーツとセイボリーを揃えた。ガラスの宝石箱の