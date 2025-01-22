JR西日本によりますと、きょう（22日）午前7時26分ごろ、山陽新幹線のぞみ4号（博多発、東京行）が徳山駅～新岩国駅を走行中に、運転士がドンという異常音に気づき、停車し確認を行いました。乗務員による確認の結果、異常が認められなかったため、午前7時47分に運転を再開しました。 このため、山陽新幹線の列車10本に最大22分の遅れが発生し乗客2800人に影響が出ました。現在は正常ダイヤに戻っているということです。