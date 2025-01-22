甘酸っぱいいちごが楽しみな、これからのシーズン。「春休みに“いちご狩り”に行きたい！」という人も多いはず。そんな人にぴったりな、千葉県香取市の農園リゾート「THE FARM（ザ ファーム）」にオープンした「星空いちご園」をご紹介します。ナイトいちご狩りが体験できる「星空いちご園」千葉県香取市の「THE FARM」は、農業体験やアウトドアが手軽に楽しめる農園リゾートです。広大な敷地内に収穫体験ができる農園や関東最大