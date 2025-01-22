去年、中国・江蘇省の蘇州市で、日本人の親子らが男に切り付けられ死傷した事件で、男が初公判の中で犯行の動機について、日本との関係を語らなかったことが新たに分かりました。江蘇省の蘇州市内で去年6月、日本人学校のスクールバスを出迎えていた親子らが男に刃物で切り付けられた事件では、日本人の親子がケガをし、バスの案内係をしていた中国人の女性が死亡しました。50代の中国人の男が殺人などの罪に問われていますが、犯