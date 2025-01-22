【カイロ＝田尾茂樹】トルコ北西部カルタルカヤのスキーリゾートにあるホテルで２１日未明、火災があり、国営アナトリア通信などによると、７６人が死亡、５０人以上が負傷した。警察はホテル関係者９人を拘束し、出火原因を調べている。ホテルは１２階建て。午前３時半頃、レストランがある４階から出火した。ピークシーズンのためほぼ満室で、２３８人が宿泊していた。ほとんどは就寝中だったとみられる。炎から逃れようと窓