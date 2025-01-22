松田いりのさん＝撮影・武藤奈緒美小説家志望のライター・清繭子が、小説の公募新人賞受賞者に歯噛みしながら突撃取材する。なぜこの人は小説家になれたのか、（そして、なぜ私はなれないのか）を探求し、“小説を書く”とは、“小説家になる”とは、に迫る。今回の「小説家になった人」は、初めて書いた小説「ハイパーたいくつ」で第61回文藝賞に選ばれた松田いりのさん。年末に抱いた「この先、面白いことは起こらない」という