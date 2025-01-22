エポック社は22日、「シルバニアファミリー」の展覧会「シルバニアファミリー展40th」を4月以降、日本各地で実施すると発表した。【画像】「ようこそ、シルバニア村へ」展覧会詳細4月25日から5月18日の期間中、東京・池袋のサンシャインシティにて、今年40周年を迎える「シルバニアファミリー」の展覧会「シルバニアファミリー展40th」を開催する。「ようこそ、シルバニア村へ」というキャッチコピーのもと、シルバニアファミ