［ベルリン２１日ロイター］ - ２月のドイツ総選挙後に次期首相就任が有力視されているキリスト教民主同盟（ＣＤＵ）のメルツ党首は２１日、欧州が団結して交渉で強い立場を取れば、トランプ米大統領は欧州にとって注目すべきパートナーとなり得ると述べた。世界経済フォーラム（ＷＥＦ）年次総会（ダボス会議）の討論会で、「トランプ氏は交渉人だ。だから、われわれが提供できることを考えよう。例えば米国から軍事装備