二十歳の記念式典で、笑顔で記念撮影する若者たち＝１２日、北九州市、日吉健吾撮影若者論というと、新奇な流行現象を取り上げて「最近の若者は」と語りだす論評を連想されるかもしれない。気軽に消費できるそのような論評への需要は今も大きそうだ。だが、若者論が真価を発揮するのはそのような語り方から距離をとるときではないか。歴史化の試みを距離をとる方法の一つは、調査票による調査、それもできるだけ偏りの少なくな