『ヘーゲル（再）入門』川瀬和也著集英社新書１２１０円『哲学古典授業ミル「自由論」の歩き方』児玉聡著光文社新書９６８円（１）は難解なヘーゲル哲学に対する素人（私のような）の先入観を柔らかく揉（も）みほぐしてくれる、大変にきもちのよい入門書である。ヘーゲルと言えば西洋近代哲学を体系化した人、正反合の弁証法の人、というイメージが強いが、けしてそうではない、と著者は言う。むしろ徹底的な「流