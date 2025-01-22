（ＣＮＮ）中国の習近平（シーチンピン）国家主席とロシアのプーチン大統領が２１日、オンライン形式で会談し、両国の長年にわたる絆と共通の利益について確認した。中国国営中央テレビ（ＣＣＴＶ）が伝えた。習氏は、中国とロシアは新年も、戦略的な協力関係を深化させ、互いを支え合い、両国の正当な国益を守るべきだと伝えた。両首脳の会談の前日には、米国でドナルド・トランプ氏が新たに大統領に就任していた。習氏はトランプ