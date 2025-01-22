ガールズグループMADEINのマシロが初の韓服姿を披露した。【写真】Kep1er、脱退メンバーが涙マシロは最近、自身のインスタグラムを更新し、「初 韓服」というコメントを添えて写真を投稿した。公開された写真には、韓服を着用したマシロが写っている。マシロの端正なビジュアルと上品な雰囲気が韓服姿とマッチし、見る者を虜にした。この投稿を見たファンからは「美しすぎるよ〜」「韓服に合ってる」「お姫様みたい」「もはや芸術