【モデルプレス＝2025/01/22】歌手の浜崎あゆみが20日、自身のInstagramストーリーズを更新。ぎっくり腰になったことを報告した。【写真】浜崎あゆみ、クリスマス＆年越し“一緒にいた”人明かす◆浜崎あゆみ、クリスマス＆年越しは同じ場所で同日「＃そーいえば＃クリスマスも＃カウントダウンも＃大将と一緒だった」と行きつけの鮨屋を公開した浜崎は、白のニットにパールのネックレスを合わせた可憐なファッションで自撮り写真