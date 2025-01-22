話題の新型「GRカローラ」に反響多数！トヨタ自動車の北米法人は、2024年11月に開催された「ロサンゼルス・オートショー（LAオートショー）」にブースを出展。そのブースにて、新たな2025年型の「GRカローラ」を実車展示しました。これについて日本のユーザーからも反響が集まっています。顔面刷新でカッコよくなった！【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「カローラ」を画像で見る（77枚）LAオートショーの歴史は古く、初め