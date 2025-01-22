テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター・イチロー氏が米野球殿堂に選出されたことを速報した。ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。史上２人目の満票当選が期待されたイチロー氏は１票足らない９９・７％で歴代２位だった。コメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「この入れなかった１人の人に理由、本当に聞きたい」と指摘した