家族の食事やおやつを断りなくすべて食べてしまう夫のことを「食い尽くし系」といいますが、そうした人たちの言動が今、ネットで注目を集めています。きっかけは、赤ちゃんを出産したばかりの友人に食事を差し入れしたという人によるXの投稿でした。投稿者は、友人から「具合が悪くて起き上がれない」という連絡がきたため、2人分のお弁当や果物などを買って駆けつけたといいます。投稿者は、家にいた友人の夫に、自分が赤ちゃんの