睡眠の長さはどう決まっているのか？〈1日に必要な睡眠時間は、だいたい決まっている。私の場合、いつも7時間くらい眠っていて、8時間眠るとよく眠ったと感じる。でも6時間の睡眠だと、日中に眠くなるし、4時間を切ると集中力も低くなる。おそらく私にとって、適切な睡眠時間は7〜8時間だ。なかには毎日4〜5時間くらいの睡眠でもまったく平気だという人がいる一方、9時間くらい眠らないとすっきりしないという人もいる。適切な睡眠