パナソニックは、小型・軽量ボディに高性能を凝縮し、本格的な撮影が楽しめるとするデジタル4Kビデオカメラ「HC-X2100」「HC-X1600」の2機種を4月下旬に発売する。価格は各オープンプライス。 最大4K60pの動画を10bit・200Mbpsの豊かな情報量で記録できるビデオカメラ。なめらかで高画質な映像撮影を楽しみたいビデオ愛好家のほか、ニュースや取材撮影などのプロの映像制作にも使用できる。 レンズは、35mmフ