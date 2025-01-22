元テレビ朝日の玉川徹氏が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、中居正広と女性のトラブルを早い段階で把握していながら、中居の番組を続けていたことに「辞めるチャンスはあった」と指摘。社外取締役が臨時取締役会の要請を行ったことにも言及した。番組では中居正広と女性のトラブルによるフジの対応に疑問を持つスポンサーが続々とＣＭを取り下げていることなどを伝えた。また、２３日には社外取締役が臨時