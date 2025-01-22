【ダボス（スイス東部）＝船越翔】ロイター通信によると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２１日、ロシアによる侵略の停戦構想として浮上している欧州各国によるウクライナへの平和維持部隊の派遣について、「最低２０万人は必要だ」との見方を示した。訪問先のスイス・ダボスで記者団に語った。平和維持部隊の派遣構想は、ウクライナの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟を当面先送りする代わりに、欧州の有