研修医を指導する筑波メディカルセンター病院の元救命救急センター長の大橋教良医師（中央）＝2024年11月茨城県つくば市の筑波メディカルセンター病院は、研修医が架空の設定で患者の診断や治療を施し、その技能や処置にかかった時間を競う大会「メディカルラリー」を取り入れている。技能向上が狙いで研修医向けは全国的に珍しい。入院患者の急変対応や小児科の診療のほか、災害現場の対応にも挑戦し、疑似的な現場で経験を積む