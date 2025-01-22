※本稿は、チーフグローバルストラテジスト・白木久史氏（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）による寄稿です。-------------------------------------【目次】1．経済政策の目玉「エネルギー非常事態宣言」2．米国で急増する電力需要3．トランプ革命は電力革命-------------------------------------トランプ新大統領は1月20日の就任演説で「米国第一」を掲げ、不法移民対策、関税を徴収する外国歳入庁の設置、資源開発の積