日本ハムにまた楽しみな大器が加わった。ドラフト１位の柴田獅子投手（１８）＝福岡大大濠。投打に高いポテンシャルを秘める最速１４９キロ右腕は、二刀流を視野に育成される。期待のルーキーに話を聞くと、独特の感性と思考で野球に向き合っていた。１８歳の頭の中には、興味深い思考が詰まっていた。新人合同自主トレでは、柴田は投手のメニューを中心に、打撃の練習もこなす。二刀流も視野に入る逸材は、成長を目指すアプロ