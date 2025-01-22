【山田美保子のミホコは見ていた！】「多数の広告主・広告会社にご迷惑をおかけしております」とはＣＭ差し止めを決めた企業が５０社を超えたフジテレビが出したコメントだ。スポンサーで成り立つ民放局のフジテレビにおいて、このままＣＭ差し止めが増え続ければ「経営危機に陥る可能性さえある」と専門家は指摘している。こうした動きがいっきに拡大するきっかけとなったのは１７日に行われた港浩一社長による会見が「失敗