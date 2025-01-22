三重県鈴鹿市の社会福祉法人の役員交代をめぐる贈収賄事件で、贈賄の罪などに問われている主犯の男の裁判が、21日に津地方裁判所で開かれ、検察側は被告に懲役10カ月を求刑しました。社会福祉法違反の贈賄の罪などに問われているのは、和歌山県の不動産管理業･金田充史被告(53)です。起訴状などによりますと金田被告は2022年2月、既に逮捕・起訴されている迫丸卓哉被告と共謀し、鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の理事など