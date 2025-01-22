きのう（21日）夜、岡山県倉敷市西田の国道で、軽乗用車と乗用車が衝突する事故があり、軽乗用車に乗っていた39歳の女性が死亡しました。 【写真を見る】国道2号の交差点で右折中の車と直進車が衝突右折車の助手席の39歳女性が死亡【岡山・倉敷】 きのう午後11時20分ごろ、倉敷市西田の国道2号の交差点で、右折していた軽乗用車と直進中の乗用車が衝突しました。 この事故で、軽乗用車の助手席に乗っていた女性（39）が病院に