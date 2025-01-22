リバプールのアルネ・スロット監督が、チャンピオンズリーグ(CL)7連勝に満足感を示した。クラブ公式サイトが伝えているここまでCL無傷の6連勝としているリバプールは、21日に行われたリーグフェーズ第7節で公式戦21試合無敗だったリールと対戦。試合は序盤こそ膠着した展開が続いたが、34分にモハメド・サラーのゴールで先制してハーフタイムへ。後半、退場者を出した相手に一度は追いつかれたものの、CKの流れからハーヴェイ・エ