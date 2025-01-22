昨夜、大阪府河内長野市の民家で火事があり、住人の９２歳男性とみられる遺体が見つかりました。警察は自宅に放火した疑いで８８歳の妻を逮捕しました。２１日午後７時ごろ、河内長野市荘園町で近隣住民から「隣の家の玄関が燃えている」と消防に通報がありました。警察などによりますと、火はおよそ１時間後にほぼ消し止められましたが、木造２階建て住宅１１３平方メートルが焼け、１階部分から住人の喜多久信さん（９２）