【ワシントン＝上村健太】岩屋外相は２１日午後（日本時間２２日午前）、ワシントンの米国務省内でルビオ国務長官と約３０分間会談し、日米同盟の強化と「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力を進めることで一致した。２月前半の開催で調整が進む日米首脳会談について、調整を加速させることも確認した。トランプ第２次政権が２０日に発足後、日米の閣僚が会談するのは初めて。両氏は日米豪印や日米韓などの同志国