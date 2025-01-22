アメリカのトランプ大統領はウクライナ情勢をめぐって、ロシアが交渉に応じない場合は追加制裁を科す可能性があると、けん制しました。記者「もし、プーチンが交渉のテーブルにつかなければ追加制裁を科すか？」トランプ大統領「あり得るだろうね」トランプ大統領は21日、ロシアのプーチン大統領と近く電話会談を行うと明らかにしたうえで、このようにけん制しました。また、ウクライナへの武器支援を続けるかどうかについては「プ